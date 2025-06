Cogliate incendio nel bosco vicino alle case 3 mezzi dei Vigili del fuoco sul posto

Un rogo improvviso sta mettendo in allarme Cogliate: tre mezzi dei vigili del fuoco sono già sul posto per domare l’incendio scoppiato nei boschi di via De Gasperi, vicino alle case. L’area, parte del Parco delle Groane, è nota anche per problematiche di spaccio. La sicurezza dei residenti è in primo piano mentre gli interventi sono in corso per mettere fine a questa minaccia ambientale e sociale.

Incendio nei boschi a ridosso delle case questa sera a Cogliate. L'allarme è scattato poco prima delle 19,30 in via De Gasperi, nella parte di bosco del Parco delle Groane che confina con il parco attrezzato comunale, non distante dal centro cittadino. Si tratta di una zona nota per la presenza di spacciatori di droga .

