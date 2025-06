Codacons verde in autostrada sfonda soglia dei 2,3 euro

L’aumento dei prezzi dei carburanti in autostrada sta raggiungendo livelli record, con la benzina verde che ha già superato i 2,3 euro al litro e si avvicina pericolosamente ai 2 euro al litro in modalità self. Il Codacons denuncia un trend preoccupante che richiede attenzione immediata, poiché i consumatori si trovano a dover affrontare costi sempre più elevati. La situazione, ormai fuori controllo, rischia di pesare su ogni famiglia e sulle imprese italiane.

In autostrada la benzina in modalità servito ha già sfondato la soglia psicologica dei 2,3 euro al litro presso diversi distributori, e in molti impianti autostradali al self la verde si avvicina pericolosamente ai 2 euro al litro. Lo denuncia il Codacons, che ha monitorato i dati forniti dai distributori e pubblicati sull'apposito sito del Mimit. L'andamento dei carburanti è in rialzo anche sulla rete autostradale, dove i prezzi come noto sono più elevati rispetto alla rete urbana - spiega il Codacons - Ad esempio sulla A4 Milano-Brescia la benzina al self viene venduta a 2,389 euro al litro al servito, il gasolio a 2,284 euro.

