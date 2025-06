Cocaina nascosta in pezzetti di plastica e hashish in casa | un arresto e una denuncia a Taranto

Nel cuore di Taranto, i Carabinieri smantellano un pericoloso traffico di droga, sequestrando cocaina nascosta in invisibili pezzetti di plastica e hashish. Un arresto e una denuncia testimoniano il loro impegno nel tutelare la comunità . La lotta alla droga continua, perché solo insieme possiamo preservare la sicurezza e il benessere di tutti.

Un arresto e una denuncia per spaccio a Taranto: trovate droghe durante controlli dei Carabinieri nel weekend.

