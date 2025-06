Cnpr foum verso una svolta sostenibile tra nucleare e rinnovabili

Il CNPR Forum si appresta a tracciare un percorso verso una svolta energetica sostenibile, tra nucleare e rinnovabili. Mentre si rafforzano le strategie per garantire sicurezza e affidabilità , si aprono nuove opportunità che posizionano l’Italia all’avanguardia nel mercato globale. Tra queste, il nucleare sostenibile emerge come una risorsa strategica per bilanciare e potenziare lo sviluppo delle energie rinnovabili, contribuendo a un futuro più verde e sicuro.

“Abbiamo l’esigenza di garantire la sicurezza energetica anche con nuove rotte per il gas che diano certezze a cittadini e imprese. Allo stesso tempo stiamo aprendo a nuove opportunità energetiche che permetteranno all’Italia di essere competitiva su un mercato caratterizzato da una continua evoluzione. Il nucleare sostenibile è una di queste opportunità , una fonte disponibile che accompagnerebbe la crescita delle rinnovabili controbilanciando la discontinuità dell’eolico e del solare. Il governo con la legge delega ha dimostrato di fare sul serio. L’orizzonte del 2035 è uno sguardo al futuro e un incentivo per le azioni del presente che porteranno l’Italia ad un cambiamento di pelle produttivo, economico, sociale, nel segno della sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

