Cnel cresce occupazione trimestre recupera il Mezzogiorno

Nel primo trimestre del 2025, il mercato del lavoro italiano mostra segnali positivi: oltre 400 mila occupati in più rispetto all’anno precedente, con un recupero significativo nel Mezzogiorno e una crescita dell’occupazione stabile. I dati del Cnel evidenziano un trend incoraggiante anche in termini di parità di genere, con un aumento sia tra donne che tra uomini, sebbene con differenze ancora da approfondire. La ripresa si conferma come un impulso stabile e promettente per l’Italia.

Nel primo trimestre del 2025, il numero degli occupati tra i 15 e i 64 anni ha raggiunto 24 milioni e 76 mila unità, segnando un incremento di oltre 400 mila lavoratori rispetto allo stesso periodo del 2024. Recupera il Mezzogiorno e cresce l'occupazione stabile. E' quanto emerge dal Bollettino del Cnel sul mercato di lavoro. Analizzando i dati per genere, si osserva un aumento dell'occupazione sia tra le donne che tra gli uomini, sebbene con lievi differenze percentuali. Le donne occupate ammontano a 10 milioni e 249 mila (+207 mila unità), mentre gli uomini raggiungono 13 milioni e 827 mila (+225 mila unità). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cnel, cresce occupazione trimestre, recupera il Mezzogiorno

In questa notizia si parla di: occupazione - cnel - cresce - trimestre

Cresce l’occupazione nell’Eurozona nel primo trimestre 2025 Eurostat; in calo le ore lavorate - Nel primo trimestre del 2025, l’occupazione nell’Eurozona registra un lieve ma incoraggiante incremento dello 0,2%, mantenendo il ritmo del trimestre precedente.

Cnel, cresce occupazione trimestre, recupera il Mezzogiorno; Lavoro, Cnel: quadro continua a migliorare, nel primo trimestre 2025 gli occupati oltre quota 24 milioni; Lavoro, in Italia occupazione femminile in crescita ma permane il “tetto cristallo”.

Cnel, cresce occupazione trimestre, recupera il Mezzogiorno - Nel primo trimestre del 2025, il numero degli occupati tra i 15 e i 64 anni ha raggiunto 24 milioni e 76 mila unità, segnando un incremento di oltre 400 mila lavoratori rispetto allo stesso periodo de ... Si legge su ansa.it

Lavoro, Cnel: quadro continua a migliorare, nel primo trimestre 2025 gli occupati oltre quota 24 milioni - Per il mercato del lavoro italiano il quadro continua a migliorare. Scrive ildiariodellavoro.it