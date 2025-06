CMcom – Yildiz entra nel ‘prime’ | col rinnovo vale 100 milioni Il piano della Juventus e la regola di Tudor | Primapagina

Il talento turco Kenan Yildiz si conferma protagonista del calciomercato: con il rinnovo contrattuale, il suo valore di mercato si aggira ormai intorno ai 100 milioni di euro. Un investimento ambizioso che riflette il suo potenziale e le strategie della Juventus, ispirate dalla regola di Tudor. Ma quanto può crescere ancora questo giovane gioiello? Scopriamolo insieme, perché il suo futuro potrebbe riservarci grandi sorprese.

Yildiz entra nel 'prime': col rinnovo vale 100 milioni. Il piano della Juventus e la regola di Tudor Primapagina Calciomercato.com.. Quanto può valere oggi Kenan Yildiz? Considerata l'età (20 anni) e l'ingaggio attuale (1,5 milioni a stagione fino al 2029), si parte da almeno 50 milioni solo per il cartellino. Una cifra che è destinata ad aumentare in maniera esponenziale nelle prossime settimane, se non addirittura nei prossimi giorni.