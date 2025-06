Clima globale dal 2025 al 2029 temperature quasi certamente oltre 1,5°C

Il clima globale si sta riscaldando in modo sempre più rapido, e tra il 2025 e il 2029 le temperature potrebbero superare i 15.176°C, con rischi crescenti per il nostro pianeta. La recente analisi della WMO conferma questa tendenza allarmante, aggiornando le probabilità di superare soglie critiche che minacciano l'equilibrio ambientale. È imperativo agire ora: il futuro del nostro pianeta dipende dalle scelte che compiamo oggi.

Il Global Annual to Decadal Climate Update 2025–2029, pubblicato dalla World Meteorological Organization (WMO), rappresenta una nuova e preoccupante conferma del trend di riscaldamento accelerato del sistema climatico terrestre. I dati riportati nel documento non solo consolidano quanto già emerso nei precedenti rapporti, ma aggiornano al rialzo le probabilità che il mondo superi — anche solo temporaneamente — le soglie critiche stabilite dall’Accordo di Parigi del 2015. Tra i principali indicatori, spicca un dato statisticamente inequivocabile: esiste l’80% di probabilità che almeno uno degli anni compresi tra il 2025 e il 2029 superi il 2024, attualmente classificato come l’anno più caldo mai registrato, con una temperatura media globale di +1,55°C rispetto al periodo preindustriale (1850–1900). 🔗 Leggi su Quifinanza.it