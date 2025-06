Claudio Bassoli ratificata la nomina a vice presidente dell’American chamber of commerce in Italy

Claudio Bassoli riconfermato come vice presidente dell'American Chamber of Commerce in Italy, un prestigioso riconoscimento che rafforza il suo ruolo di ponte tra Italia e Stati Uniti. Durante la 110ÂŞ assemblea annuale, il board, guidato da Stefano Lucchini, ha sottolineato la crescita e l'importanza di questa istituzione, parte di un ampio network internazionale. La conferma di Bassoli apre nuove prospettive per rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi.

La 110° assemblea  dell’American Chamber of Commerce in Italy, istituzione non-profit affiliata alla Chamber of commerce di Washington D.C. – network di 117 camere di commercio americane in 103 paesi con oltre 3 milioni di imprese associate – ha aggiornato il proprio board nella seduta odierna presieduta da Stefano Lucchini. In particolare, nell’ambito della assemblea annuale dei soci per il Comitato esecutivo, è stato confermato il vicepresidente vicario Luca Franzi, Aon, per il secondo mandato 2025-2027, ed è stata ratificata la nomina a vicepresidente di Claudio Bassoli, Hpe per il biennio 2025-2027. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

