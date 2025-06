Claudio Amendola polemica sugli assenti dai Cesaroni | la dichiarazione su Elena Sofia Ricci e la replica dell' attrice

Durante la presentazione della nuova stagione de I Cesaroni all'Italian Global Series Festival di Rimini, Claudio Amendola ha affrontato con sincerità le assenze di alcuni protagonisti storici, tra cui Elena Sofia Ricci. Ricordando Antonello Fassari, Amendola ha espresso il suo punto di vista, suscitando un acceso dibattito tra fan e addetti ai lavori. La questione diventa quindi un'occasione per riflettere sull’evoluzione del cast e sull’importanza di mantenere vivo il legame con il passato della serie.

Durante la presentazione della nuova attesa stagione de I Cesaroni all'Italian Global Series Festival di Rimini, Claudio Amendola ha voluto dire la sua sull'assenza di alcuni protagonisti storici della serie tv. Oltre a ricordare l'indimenticabile Antonello Fassari, l'attore ha. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Claudio Amendola, polemica sugli assenti dai Cesaroni: la dichiarazione su Elena Sofia Ricci e la replica dell'attrice

