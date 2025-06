Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci scintille su I Cesaroni Lui | Ci hanno detto ‘arrivederci e grazie ci fa schifo La replica | Chi ti vuole bene non ti ferisce

Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci, protagonisti di un acceso botta e risposta, accendono i riflettori su I Cesaroni in un clima di polemiche e defezioni. Tra frecciatine e 'arrivederci e grazie', la serie si prepara a tornare, ma il percorso è segnato da tensioni e attese infinite. La vigilia della nuova stagione si trasforma così in un vero e proprio scandalo mediatico, alimentando curiosità e discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Tra defezioni, frecciatine polemiche e “no, grazie”, l a vigilia del ritorno de I Cesaroni sta diventando una miniserie a parte. Per la messa in onda della settima stagione bisognerà aspettare ancora diversi mesi – la data ufficiale verrà svelata durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, l’8 luglio prossimo -, ma nel frattempo la fiction di Canale 5 continua a far parlare. Con un inatteso scontro a distanza tra due pesi massimi della serialità italiana: Claudio Amendola, protagonista assoluto della serie (di cui sarà per la prima volta anche regista), ha infatti attaccato senza mezzi termini i grandi assenti della reunion, che ha definito “ t utti attori che ci hanno detto ‘a rrivederci e grazie, ci fa schifo ’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it