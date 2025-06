Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci da marito e moglie a nemici giurati | è guerra!

Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, un tempo coppia affiatata e ammirata sul piccolo schermo con "I Cesaroni", ora si trovano ai poli opposti di una battaglia pubblica. Dopo anni di collaborazione e affetto, le tensioni tra i due sono esplose, trasformando una relazione professionale e personale in una vera e propria guerra di dichiarazioni e frecciatine. Con il ritorno della serie nel 2026, l’attenzione si riaccende anche sulla loro intricata storia...

Quella che un tempo era una delle coppie piĂą amate del piccolo schermo italiano – Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci nei panni di Giulio e Lucia ne I Cesaroni – oggi sembra essersi trasformata in una guerra aperta fatta di frecciatine, dichiarazioni pubbliche e tensioni latenti. Il ritorno della celebre fiction nel 2026, a distanza di dodici anni dalla messa in onda dell'ultima stagione, ha riportato alla ribalta anche le dinamiche tra i protagonisti storici. Ma mentre il pubblico si aspettava una reunion emozionante e nostalgica, ciò che è arrivato è stato un botta e risposta a distanza che ha il sapore amaro della polemica.

Cosa succede tra Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci? A quanto pare ha rosicato parecchio - Tra Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci si respirano tensioni ormai note. L’attore non si è risparmiato nel celebrare gli episodi de I Cesaroni, ma non ha mostrato molta indulgenza rispondendo alle domande sugli ex protagonisti come Alessandra Mastronardi e Max Tortora, che hanno deciso di passare il testimone.

