Classifica Atp Sinner ancora numero 1 Musetti è settimo Quattro italiani nella top 40

Il tennis italiano brilla ancora una volta nella classifica ATP: Sinner resta numero 1, con Musetti stabile al 7° posto e quattro italiani nelle prime 40 posizioni. Dopo il trionfo di Alcaraz a Queen’s, il gap si riduce a soli 1.130 punti, mentre Sinner si prepara a Wimbledon con 10.430 punti, pronto a confermare la sua leadership anche nel terzo grande torneo dell’anno. L’attesa per la prossima sfida è ormai alle porte...

Grazie al titolo vinto al Queen's, Carlos Alcaraz riduce a 1.130 punti il gap da Jannik Sinner, sconfitto negli ottavi da Alexander Bublik a Halle, primo torneo da Parigi-Bercy 2023 in cui non sia arrivato almeno ai quarti. L'azzurro inizierà Wimbledon, la prossima settimana, con 10.430 punti e la certezza di restare in vetta anche dopo i Championships, comunque vada il terzo Slam della stagione.. 🔗 Leggi su Feedpress.me