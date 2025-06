Clamore Festival 2025 | quattro giorni di musica e inclusione a Bergamo

Dal 26 al 29 giugno, Bergamo si trasforma nel cuore pulsante della musica e dell'inclusione con il Clamore Festival 2025. Quattro giorni di performance dal vivo, incontri culturali e un’atmosfera vibrante che celebra la scena musicale indipendente e la diversità artistica della città . Un’occasione imperdibile per scoprire talenti locali e vivere un’esperienza unica di condivisione e creatività . Non perdere l’appuntamento con il festival che unisce musica e comunità in un abbraccio irresistibile!

Bergamo. Dal 26 al 29 giugno torna a Bergamo, per l'ottavo anno consecutivo, il Clamore Festival. Nato nel 2017, dalla collaborazione tra Ink Club APS e una rete di locali live della cittĂ e con il supporto del Comune di Bergamo, è uno dei progetti piĂą freschi e interessanti della scena bergamasca, che punta a valorizzare la scena musicale indipendente e originale del territorio. Il progetto è infatti aperto e inclusivo: artisti e DJ di Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Cremona possono presentare i propri progetti musicali originali in vari spazi della cittĂ . Tra quelli di quest'anno figurano l'Ink Club, l'EdonĂ©, lo Spazio Polaresco, il Bikefellas, il parco Ermanno Olmi, il Treviva Festival, lo studio Donizetti e il Chiostro nel Parco.

