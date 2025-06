Clair Obscur | Expedition 33 Charlie Cox di Daredevil parla di Gustave ed ammette di sentirsi un truffatore

Charlie Cox, noto per aver portato Daredevil nel mondo Marvel, sorprende i fan con una confessione inaspettata riguardo al suo ruolo in Clair Obscur: Expedition 33. Prestando la voce a Gustave, Cox rivela di sentirsi quasi un truffatore tra le lodi ricevute, aprendo uno sguardo intimo sul suo percorso artistico e sulla sua umiltĂ . Un momento di sinceritĂ che arricchisce il legame tra attore e pubblico, dimostrando come anche le star piĂą affermate possano essere...

Charlie Cox, celebre interprete di Daredevil nell'universo Marvel, ha sorpreso i fan con un'inaspettata confessione riguardo al suo ruolo in Clair Obscur: Expedition 33, acclamato RPG a turni dello studio francese Sandfall Interactive. L'attore ha prestato la voce al protagonista Gustave nella versione inglese del gioco, ha infatti ammesso pubblicamente di sentirsi quasi in colpa per i complimenti ricevuti durante un intervento al Washington State Summer Con, spiegando che il lavoro gli ha richiesto pochissimo tempo — solo quattro ore in studio — e che non essendo un videogiocatore, non si era nemmeno reso conto dell'enorme successo del progetto.

