Civitavecchia verso una nuova rete culturale | sottoscritto il Patto per la Lettura

Civitavecchia si prepara a scrivere un nuovo capitolo culturale con il Patto per la Lettura, un impegno ambizioso che trasforma la città in un vivace polo di partecipazione e crescita attraverso i libri. Questo progetto, triennale e partecipato, mira a creare una rete stabile tra scuole, biblioteche e cittadini, promuovendo una cultura accessibile e condivisa. La sfida è costruire insieme una comunità più consapevole e aperta al sapere, con la passione per la lettura come motore di progresso.

Civitavecchia, 23 giugno– L’Amministrazione comunale ha adottato ufficialmente il Patto per la Lettura della Città di Civitavecchia, un documento programmatico che riconosce il libro e la lettura come strumenti fondamentali di crescita individuale e collettiva, e che mira a promuovere la partecipazione culturale come pratica diffusa, inclusiva e quotidiana. Il Patto, della durata di cinque anni, è pensato per costruire una rete stabile tra soggetti pubblici e privati: la Biblioteca Comunale e le biblioteche scolastiche, le scuole, le associazioni culturali, le librerie, le realtà sociali e sanitarie, i teatri, gli istituti penitenziari, le case famiglia, gli oratori, le fondazioni, i cittadini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

