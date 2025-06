Civitanovese, la trattativa rischia di saltare. Ciaccia accusa ritardi dell’attuale proprietà.

La trattativa per il rilancio della Civitanovese è in bilico, tra accuse di ritardi e tensioni tra le parti. Davide Ciaccia, imprenditore laziale, ha lamentato l’assenza di trasparenza da parte dell’attuale proprietà, mettendo a rischio un accordo tanto atteso. La situazione resta critica, e il futuro del club sembra appeso a un filo. Riusciranno le parti a trovare un punto di convergenza prima che sia troppo tardi?

Non è al momento prevista alcuna replica al comunicato in cui l'imprenditore laziale Davide Ciaccia aveva lamentato ritardi dell'attuale proprietà della Civitanovese nella presentazione dei libri contabili. Ciaccia, in una nota diramata sabato sera, aveva spiegato di aver manifestato il proprio interesse a rilevare il club ormai da cinquanta giorni, non accettando che "la prima data utile per accedere ai documenti societari" sia quella del 10 luglio. "Chi conosce il calcio e chi ha mai lavorato nella costruzione di un progetto tecnico sa perfettamente che, a cinque giorni dalla scadenza per l'iscrizione al campionato, è impossibile fare qualsiasi cosa di serio", aveva scritto l'ex presidente del Teramo aggiungendo che non avrebbe versato "un euro senza avere accesso a dati formali, completi, verificati".