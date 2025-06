Città del Messico bandiera umana arcobaleno per il Pride

Sotto una pioggia leggera, oltre mille persone si sono radunate nella storica piazza Zócalo di Città del Messico, dando vita a una straordinaria bandiera umana arcobaleno. Questo suggestivo abbraccio di colori ha celebrato il Pride Month, rafforzando l’impegno per l’inclusione e i diritti della comunità LGBTQ+. Un gesto di solidarietà che ha illuminato la città, dimostrando che l’unità e la diversità sono forza e speranza per un futuro più aperto e rispettoso.

