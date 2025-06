Cioran e le popstar | esistere nell’era della sovraesposizione

In un’epoca di sovraesposizione mediatica, ci chiediamo: cosa penserebbe Emil Cioran delle popstar di oggi? Maestro del disincanto e osservatore cinico dell’esistenza, probabilmente sorriderebbe con un sorriso lento e corrosivo, riconoscendo nella celebrazione della vacuità il riflesso perfetto della nostra condizione. Una riflessione acuta su quanto la superficie scintillante nasconda l’inconveniente dell’essere...

Immaginate Emil Cioran, maestro del disincanto, spettatore cinico dell'esistenza, intento a scrutare la superficie scintillante della nostra epoca ipermediatizzata. Davanti al culto globale di figure come Dua Lipa, Taylor Swift o Elodie, non si scomoderebbe neanche a manifestare disprezzo: piuttosto, sorriderebbe – un sorriso lento, corrosivo – cogliendo in questa celebrazione della vacuità l'ennesima conferma dell' inconveniente dell'essere nati. In un mondo che ha fatto della sovraesposizione mediatica la sua nuova liturgia, ogni gesto diventa spettacolo, ogni volto una maschera, ogni canzone un'eco priva di eco.