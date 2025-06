Cinzia Zanotti rifiuta dopo le polemiche non avremo la prima allenatrice donna nella Serie A basket | no al Brescia

Cinzia Zanotti rinuncia alla panchina della Germani Brescia dopo le polemiche, mettendo fine alle speranze di un primo storico allenatore donna in Serie A basket. La sua decisione, presa in tempi rapidi, ha suscitato discussioni e delusione tra gli appassionati, lasciando il sogno di un cambiamento epocale ancora una volta sfumato. Ma cosa significa questa scelta per il futuro della panchina femminile nel campionato italiano?

Brescia – La possibilità di vedere per la prima volta una donna guidare una squadra maschile di Serie A si è dissolta nel giro di poche ore. Cinzia Zanotti ha infatti deciso di declinare l’offerta della Germani Brescia, che l’aveva contattata per affidarle il ruolo di capo allenatore dopo l’ addio ufficiale di Peppe Poeta, passato all’ Olimpia Milano. Una proposta importante, ambiziosa, ma arrivata in un momento troppo improvviso per essere accolta con la necessaria serenità. Nonostante il rifiuto, Zanotti ha lasciato intendere che il dialogo con Brescia non si chiude qui, ma si trasforma in un “arrivederci”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinzia Zanotti rifiuta dopo le polemiche, non avremo la prima allenatrice donna nella Serie A basket: “no” al Brescia

