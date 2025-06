Cinzia Zanotti a un passo da Brescia | sarà lei il primo coach donna in A?

Cinzia Zanotti, la leggenda bresciana della pallacanestro, sta per scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. A un passo da Brescia, potrebbe diventare il primo coach donna nella storia dell'A.Brescia. Con una carriera ricca di successi e oltre due decenni di esperienza, Zanotti si prepara a portare il suo talento e la sua passione in una sfida che promette di rivoluzionare il panorama sportivo locale.

Brescia, 23 giugno 2025 – È stato un improvviso bagno di notorietà, clamore e confusione. Eppure, Cinzia Zanotti, è storia della nostra pallacanestro. Bresciana di Chiari, 113 presenze in Nazionale, tiratrice mortifera anche in maglia Milano e dal 2013 allenatrice della prima squadra Geas, dal 2015 nella massima serie. Di fatto, 20 anni a Sesto San Giovani contando le giovanili, dove si forma anche Cecilia Zandalasini, stella del basket azzurro impegnato ad Eurobasket al Paladozza. Insomma, tutto tranne che la prima arrivata. E solo per lei, ancora una volta, Mauro Ferrari, patron della Pallacanestro Brescia, è pronto a scrivere la storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinzia Zanotti a un passo da Brescia: sarà lei il primo coach donna in A?

