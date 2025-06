Cinque raffiche di missili iraniani Israele attacca gli aeroporti Teheran | Risponderemo a crimini Usa | La diretta

La tensione in Medio Oriente si intensifica con cinque raffiche di missili iraniani e le risposte rapide di Israele, che attacca gli aeroporti di Teheran. La situazione rimane calda mentre i caccia israeliani colpiscono i siti militari a Kermanshah, segnando un ulteriore capitolo di un conflitto che rischia di coinvolgere l’intera regione. Seguite la diretta per aggiornamenti e analisi approfondite su questa crisi in evoluzione.

Continua il conflitto in Medio Oriente dove i caccia israeliani stanno bombardando i siti militari a Kermanshah, nell'Iran occidentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cinque raffiche di missili iraniani, Israele attacca gli aeroporti. Teheran: "Risponderemo a crimini Usa" | La diretta

Raffiche continue di missili iraniani, Israele attacca gli aeroporti. Teheran: "Risponderemo a crimini Usa" | La diretta - La tensione in Medio Oriente esplode ancora: Israele risponde agli attacchi iraniani con raid sugli aeroporti di Teheran, mentre i combattimenti si intensificano tra le parti.

Tre persone sono state uccise a Tel Aviv e dintorni negli attacchi risposta dell'Iran iniziati la sera del 13 giugno. Dopo essere stato attaccato nella notte tra il 12 e 13 giugno, l'Iran ha iniziato la sua controffesiva lanciando oltre 150 missili in cinque raffiche contr

Iran, Cina: ripercussioni su economia mondiale. Rubio chiede pressioni per evitare chiusura stretto Hormuz. Trump: danni ai siti nucleari; Israele-Iran, raffiche incrociate di missili: forti boati su Tel Aviv e Gerusalemme; Israele - Iran, le news. Idf: “Raffica di missili dall’Iran”. Media: “A Haifa un morto e feriti”.

Missili iraniani colpiscono il cuore di Tel Aviv: “È dura, ma dobbiamo resistere” - Nella notte un missile balistico iraniano ha superato le difese aeree israeliane colpendo il quartiere dei ristoranti e dei negozi di souvenir. Lo riporta repubblica.it

Fattah, il missile ipersonico iraniano: può raggiungere Tel Aviv in 400 secondi. Cos'è e perché "buca" Iron Dome - L'Iran ha annunciato questa mattina, 18 giugno, di aver lanciato missili ipersonici contro Israele. Riporta msn.com