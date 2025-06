Cinque raffiche di missili da Teheran Israele attacca gli aeroporti Trump | Riad contro Iran sono una grande vittoria | La diretta

La tensione in Medio Oriente si intensifica: Teheran lancia cinque raffiche di missili, mentre Israele risponde attaccando aeroporti strategici. La scena si fa sempre più calda, con Donald Trump e Riad che elogiano la recente vittoria militare contro l'Iran. I combattimenti continuano senza sosta, e i cieli si riempiono di caccia israeliani che bombardano i siti militari di Kermanshah, nell'ovest Iran. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale su questa escalation che potrebbe cambiare gli equilibri della regione.

Continua il conflitto in Medio Oriente dove i caccia israeliani stanno bombardando i siti militari a Kermanshah, nell'Iran occidentale.

L'Iran risponde a Israele con raffiche di missili: "Colpiremo tutti i Paesi che difendono lo Stato ebraico" | Nuove esplosioni a Tel Aviv | Colpita Teheran, fumo vicino all'aeroporto - Tensioni inasprite tra Iran e Israele: dopo l'operazione "Rising Lion" di Tel Aviv, Teheran risponde con raffiche di missili, colpendo i siti strategici israeliani e provocando nuove esplosioni a Tel Aviv.

