Cinque ore di domande | la versione di Sterpin la testimonianza nell' incidente probatorio

Una giornata intensa e carica di tensione, quella trascorsa da Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin nell’incidente probatorio richiesto dalla pm Ilaria Iozzi. Oltre cinque ore di domande hanno messo a dura prova i testimoni, che hanno risposto con fermezza e chiarezza, contribuendo a fare luce su un caso complesso e delicato. La loro testimonianza rappresenta un passo fondamentale nel percorso verso la verità.

È stata una giornata lunghissima quella affrontata da Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin. L’incidente probatorio chiesto dalla pubblico ministero Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo per l’omicidio di Liliana Resinovich, è durato oltre cinque ore. “Il testimone ha risposto a tutte le domande. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Cinque ore di domande: la versione di Sterpin, la testimonianza nell'incidente probatorio

In questa notizia si parla di: domande - sterpin - incidente - probatorio

Sterpin ha una sua idea sul killer di Liliana Resinovich: “Pronto a parlare in sede di incidente probatorio” - Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, lottata per la verità sulla scomparsa della 63enne avvenuta a Trieste nel dicembre 2021, si prepara a testimoniare in sede di incidente probatorio.

+CASO LILIANA RESINOVICH: OGGI L’INCIDENTE PROBATORIO+ Oggi incidente probatorio in cui sarà sentito Claudio Sterpin. Presenti anche Sebastiano con i... Vai su Facebook

Cinque ore di domande: la versione di Sterpin, la testimonianza nell'incidente probatorio; Omicidio Resinovich, Sterpin: “Il marito non l’ha cercata perché sapeva che era già morta”; Caso Resinovich, oggi la verità di Claudio Sterpin. Cosa ha detto nell’incidente probatorio.

Concluso incidente probatorio di Claudio Sterpin: cinque ore di domande dei giudici al Tribunale di Trieste - Tensione prima dell'inizio con Sebastiano che aspetta in strada Sterpin per urlagli contro "Rispetto per Liliana" ... Come scrive lavocedivenezia.it

Resinovich, l'amico Sterpin in tribunale: «Liliana l'hanno cercata tutti meno che uno». I risultati dell'incidente probatorio - Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin, indagato per l'omicidio della 63enne, ha incontrato stamani all'esterno del palazzo di Giustizia di Trieste Claudio Sterpin, la ... Si legge su ilmessaggero.it