Cinque forlivesi ai vertici regionali di Rifondazione Comunista | tra questi due under 20

A Forlì, il talento e la passione si uniscono alla politica: cinque giovani e determinati rappresentanti di Rifondazione Comunista sono stati scelti per guidare i vertici regionali del partito, tra cui due under 20. Questa nomina segna un passo importante verso un futuro più giovane e dinamico per la politica locale. La loro elezione, avvenuta domenica a Savignano sul Panaro, promette nuovi stimoli e prospettive per il territorio...

Sono ben cinque i rappresentanti forlivesi di Rifondazione Comunista nominati ai vertici regionali del partito. L’elezione, che ha visto i rappresentanti forlivesi, nominati ai vertici si è svolta domenica a conclusione del Congresso regionale che si è svolto a Savignano sul Panaro in provincia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Cinque forlivesi ai vertici regionali di Rifondazione Comunista: tra questi due under 20

In questa notizia si parla di: forlivesi - vertici - cinque - regionali

Regionali, Vannacci: “Candidato presidente sarà scelto da vertici” - In vista delle prossime elezioni regionali in Campania, Roberto Vannacci, europarlamentare, afferma che il candidato presidente sarà scelto dai vertici nazionali del partito.

Selezionati i nomi degli aspiranti ai vertici delle 5 Aree vaste in regione: 54 le candidature idonee - un elenco di 32 figure pronte ad assumere incarichi dirigenziali nelle cinque Aree vaste della regione, che adesso è stato esteso fino a 54. Si legge su corriereadriatico.it

Regionali, l’appello di Conte agita i 5 stelle. Da Jesi scrivono ai vertici: “No al Pd? Cronaca di morte annunciata”. Ma i candidati resistono - “il commissariamento dai vertici del M5s Marche e l’immediata convocazione di assemblee ufficiali regionali” per provare a ricostruire “un partito che alle regionali di 5 anni fa era ... Segnala ilfattoquotidiano.it