Cinquanta chilometri di fuga nella notte | 19enne senza patente fermato dopo un lungo inseguimento

Un inseguimento mozzafiato di oltre 50 chilometri tra le strade di Sava, culminato in un finale ad alta tensione. Alla guida di una Fiat 500 Abarth, un 19enne senza patente ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri. La fuga si è conclusa in via Taro, ma le domande rimangono: cosa l’ha spinto a mettere così in pericolo la sua vita?

Tarantini Time Quotidiano Si è concluso in via Taro, alle porte di Sava, un pericoloso inseguimento che ha tenuto impegnate le forze dell’ordine per oltre 50 chilometri. Alla guida della Fiat 500 Abarth c’era un ragazzo di 19 anni, che, intorno all’una della notte tra domenica e lunedì, ha ignorato l’alt di una pattuglia del Commissariato di Polizia di Manduria tentando di far perdere le proprie tracce. Il giovane, privo di patente, ha percorso a folle velocità le strade di Manduria, Maruggio, Torricella e Sava, con a bordo due coetanei residenti a Manduria. L’inseguimento, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per la sicurezza pubblica, si è fortunatamente concluso senza incidenti né feriti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Cinquanta chilometri di fuga nella notte: 19enne senza patente fermato dopo un lungo inseguimento

