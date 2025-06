Cinemazero un' estate in città da 100 eventi

L’estate si accende a Cinemazero con un programma imperdibile di 100 eventi, portando la magia del cinema e della cultura in ogni angolo della città. Tra proiezioni all’aperto, documentari, cortometraggi e deliziose serate enogastronomiche, c’è qualcosa per tutti i gusti e tutte le età. L’arena in Largo San Giorgio, con grandi schermi e ospiti speciali, promette momenti indimenticabili. Non resta che immergersi in questa estate da sogno!

a Cinemazero per soli 3 giorni! il film del 2000 Lars Von Trier, con una straordinaria Björk, torna sul grande schermo da lunedì 9 a mercoledì 11 giugno. Mercoledì proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano.

