Cinema nel parco di Castello Benelli

Il castello si trasforma in un suggestivo cinema all'aperto, offrendo un’esperienza unica tra film, natura e cultura. In collaborazione con il Bellaria Film Festival, “Visioni al Castello” promette serate indimenticabili sotto le stelle, dove arte e paesaggio si incontrano in un’atmosfera magica. Un’occasione imperdibile per vivere il patrimonio storico e culturale in modo innovativo e coinvolgente, rendendo ogni sera un viaggio tra emozioni e scoperta.

Castello Benelli apre la sua stagione estiva con due serate di cinema all’aperto, regalando ai visitatori l’atmosfera magica dei film sotto le stelle. In collaborazione con il Bellaria Film Festival, nasce “Visioni al Castello”: un progetto che unisce arte, natura e cultura cinematografica, nel meraviglioso contesto del parco storico di Bordonchio. La dimora, immersa nella campagna di Bellaria-Igea Marina, è oggi un centro vitale di esperienze artistiche e culturali. Con un giardino che fa parte del circuito Grandi Giardini Italiani, Castello Benelli è un luogo dove architettura e paesaggio si fondono armoniosamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinema nel parco di Castello Benelli

