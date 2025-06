Cinema arriva Paradiso in vendita nuovo film di Luca Barbareschi

Preparati a vivere un viaggio emozionante con "Paradiso in vendita", il nuovo film di Luca Barbareschi in uscita il 24 luglio. Tra comicità , provocazione e poesia, questa pellicola promette di conquistare il pubblico con interpretazioni coinvolgenti di Bruno Todeschini, Donatella Finocchiaro e Domenico Centamore. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film si distingue per la sua originalità e profondità , portandoci a riflettere…

Roma, 23 giu. (askanews) – Uscirà dal 24 luglio “Paradiso in vendita”, il nuovo film di Luca Barbareschi, una storia divertente, provocatoria e, allo stesso tempo, poetica e ricca di romanticismo, interpretata tra gli altri da Bruno Todeschini, Donatella Finocchiaro e Domenico Centamore. Presentato alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, il film, scritto da Damiano Bruè e Lisa Riccardi, da un soggetto di Brando Cugia, Valerio Cugia, Damiano Bruè e Lisa Riccardi, è una produzione Èliseo Entertainment con Rai Cinema in coproduzione con Leon Film, prodotto da Luca Barbareschi e distribuito da Altre Storie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: film - cinema - paradiso - vendita

Un film all'aperto nel cortile del Louvre? Dal 2 al 5 luglio il Cinéma Paradiso di Parigi anima la Cour Carrée del museo - Dal 2 al 5 luglio, la magia del cinema invade la storica Cour Carrée del Louvre, trasformando il cortile in un’arena all’aperto sotto le stelle.

L’enfant terrible della musica senegalese arriva in Italia! Palapartenope – Napoli 1° novembre 2025 Un concerto imperdibile per tutta la diaspora africana e gli amanti della world music! Biglietti disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. Vai su Facebook

Paradiso in vendita, nei cinema a luglio il nuovo film di Luca Barbareschi: trailer e poster; Paradiso in Vendita, Il Trailer Ufficiale del Film di Luca Barbareschi - HD - Film (2024); “Paradiso in vendita”, dal 24 luglio al cinema la nuova commedia firmata da Luca Barbareschi.

Cinema, arriva “Paradiso in vendita”, nuovo film di Luca Barbareschi - (askanews) – Uscirà dal 24 luglio “Paradiso in vendita”, il nuovo film di Luca Barbareschi, una storia divertente, provocatoria e, allo stesso tempo, poetica e ricca di romanticismo, int ... Si legge su askanews.it

PARADISO IN VENDITA - Paradiso in vendita riporta Luca Barbareschi dietro la macchina da presa dopo il drammatico The Penitent, questa volta con una commedia di costume ambientata e girata in Italia. Da mymovies.it