Cinecittà World e Luneur Park | David Tommaso nuovo general manager

Milano, 23 giu. (askanews) – Dal prossimo 14 luglio David Tommaso entrerà in Network Holding SpA con il ruolo di General Manager Amusement Parks per dirigere le attività e lo sviluppo di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma, Roma World, il parco tematico dell’antica Roma, il parco acquatico Aqua World e lo storico Luneur Park. “Siamo lieti di dare il benvenuto a David Tommaso nel nostro team – dichiara Antonio Abete, Presidente e AD Cinecittà World Spa – la sua consolidata esperienza rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo dei nostri parchi”. Professionista nel settore dell’intrattenimento, Tommaso ha sviluppato un’esperienza estesa nei parchi divertimento e acquatici contribuendo alla loro crescita come Direttore Marketing e Vendite a Leolandia e prima ancora a Zoomarine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it