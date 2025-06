Cinade-escalation Israele-Iran contro allargamento guerra

In un momento di crescente tensione tra Israele e Iran, la Cina si erge come voce diplomatica, invitando le parti a raffreddare gli animi e prevenire un allargamento del conflitto. Un appello che sottolinea l'importanza di evitare un’escalation che potrebbe avere ripercussioni devastanti sull’economia mondiale. La sfida è ora trovare una via diplomatica per preservare la stabilità regionale e globale, prima che le conseguenze diventino irreversibili.

La Cina ha esortato Iran e Israele a "ridurre l'escalation" per scongiurare che "un allargamento del conflitto" e che gli effetti negativi possano ampliarsi fino ad avere conseguenze "per l' economia mondiale ". Pechino invita "le parti in conflitto a impedire che la situazione si aggravi, a evitare risolutamente un'impennata della guerra e a tornare sulla strada della risoluzione politica", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, nel corso del briefing quotidiano. Il Golfo Persico e le acque circostanti "sono importanti per il commercio internazionale di merci ed energia.

Israele-Iran, Cina: “Profondamente preoccupati per l’escalation” - Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, suscitando preoccupazione anche in Cina. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha espresso forte apprensione per l’escalation di questo conflitto, criticando inoltre il ruolo degli Stati Uniti e Donald Trump, accusati di alimentare le fiamme.

