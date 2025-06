Cina | Zhejiang esportazione bacche di yangmei a Wenchang

Le bacche di yangmei di Zhejiang, simbolo di qualità e tradizione, stanno conquistando il mercato globale. Dalla loro raccolta nel frutteto di Wencheng, queste pregiate bacche iniziano un viaggio internazionale, portando con sé il sapore autentico della Cina orientale. Dopo un volo diretto a Francoforte, il loro percorso rappresenta un esempio di eccellenza e impegno nell’esportazione. Le bacche di yangmei stanno aprendo le porte a nuove opportunità di mercato, diffondendo i gusti e le eccellenze del territorio cinese nel mondo.

Un contadino trasferisce le bacche di yangmei di Dongkui appena raccolte in un frutteto della contea di Wencheng, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, oggi 23 giugno 2025. Il lotto fresco di bacche di prima qualita' oggi ha iniziato un viaggio aereo dai frutteti della contea, via Shanghai, fino alla citta' tedesca di Francoforte. Grazie ai recenti sforzi per espandere il loro raggio, le bacche si stanno facendo strada ben oltre le poche citta' vicine alle colline nebbiose dove crescono da secoli. Ora sono le preferite sulle tavole di tutta la Cina e anche di altri continenti oltre all'Asia.