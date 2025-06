Cina | Xinjiang coltivazione di uva addolcisce vita di abitanti locali

Nell'affascinante regione dello Xinjiang, la coltivazione di uva sta trasformando la vita degli abitanti di Heshuo, portando prosperità e stabilità economica. Questi vigneti non solo arricchiscono il paesaggio, ma offrono opportunità di lavoro e speranza per il futuro. Un esempio di come l'agricoltura possa diventare motore di sviluppo locale, migliorando la qualità di vita e rafforzando le comunità. Per scoprire di più, visita il video al link indicato.

Nella contea di Heshuo, nello Xinjiang cinese, le piantagioni di uva contribuiscono all’economia locale, fornendo al contempo agli abitanti del villaggio un’occupazione stabile. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma629871262987122025-06-23cina-xinjiang-coltivazione-di-uva-addolcisce-vita-di-abitanti-locali Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Xinjiang, coltivazione di uva addolcisce vita di abitanti locali

In questa notizia si parla di: xinjiang - abitanti - cina - coltivazione

Cina: Xinjiang, la straordinaria formazione di Danxia - Situata nella contea di Manas, nello Xinjiang, la formazione di Danxia è una straordinaria meraviglia naturale caratterizzata da strati sedimentari rossi e ripide scogliere.

Storia del concentrato di pomodoro prodotto in Cina e venduto come italiano - Stefano Liberti.

Lo Xinjiang è la Cina che non t’aspetti - Tre milioni di abitanti circa, oggi è una città fondamentalmente han (circa il settanta ... Da lettera43.it

Xinjiang (Cina), la scheda - Lo Xinjiang è una delle province più povere della Cina e il suo sviluppo industriale ha almeno due decenni di ritardo sul resto del Paese. Scrive corriere.it