Cina | Wang Xinyu conquista campi in erba e secondo posto a WTA Berlin Open

L’astro nascente cinese Wang Xinyu ieri ha coronato una settimana chiave al WTA 500 Berlin Open con il secondo posto, dopo una feroce battaglia in tre set contro l’ex campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova. Nonostante la sconfitta nella finale di ieri per 7-6 (10), 4-6, 6-2, la ventitreenne ha offerto la migliore prestazione della sua carriera sull’erba, segnalando la sua crescente presenza tra le e’lite di questo sport. Wang ha mostrato grande compostezza e capacita’ di colpi in un set d’apertura molto combattuto. L’atleta ha presto levato il servizio a Vondrousova con potenti dritti e un posizionamento aggressivo in campo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it