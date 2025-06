Cina | portavoce Esteri comunita’ internazionale promuova de-escalation conflitto Israele-Iran

La Cina, attraverso il suo portavoce degli Esteri Guo Jiakun, invita la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per de-escalare il conflitto tra Israele e Iran. In un momento di crescente tensione, Pechino sottolinea l’importanza di prevenire un’escalation che potrebbe minacciare la stabilità regionale e influire negativamente sulla crescita economica globale. La sfida rimane: come possiamo tutti contribuire a una pace duratura?

La Cina esorta la comunita' internazionale a intensificare gli sforzi per promuovere una de-escalation del conflitto tra Israele e Iran e per evitare che le turbolenze regionali abbiano un impatto maggiore sulla crescita economica globale, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun. Guo ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa in risposta alle notizie secondo cui il parlamento iraniano avrebbe accettato di chiudere lo Stretto di Hormuz, ma la decisione finale spetta al Supremo consiglio per la sicurezza nazionale del Paese. Il Golfo Persico e le acque vicine costituiscono un'importante rotta per il commercio internazionale di beni ed energia, ha dichiarato Guo, aggiungendo che mantenere la regione sicura e stabile serve gli interessi comuni della comunita' internazionale.

