Cina | Pechino coltiva ecosistema robotico con eccitanti dimostrazioni

L’industria della robotica e’ in pieno fermento a Pechino! Scoprite gli ultimi progressi nel campo della robotica, molti dei quali sono in mostra presso l’hotspot di tendenza – Beijing E-Town. Il futuro e’ qui! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma629693462969342025-06-23cina-pechino-coltiva-ecosistema-robotico-con-eccitanti-dimostrazioni Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it