Cina | IA+MTC scansione lingua di 2 secondi offre rapporto su fisico

Scopri il futuro della cura con il nuovo scanner IA per la lingua, che in soli 2 secondi fornisce un rapporto dettagliato sul tuo stato fisico e consigli di medicina tradizionale cinese. Addio alle lunghe attese e alle code in clinica: tecnologia e tradizione si incontrano per offrirti una diagnosi rapida, accurata e gratuita. Per visualizzare il video e saperne di più, visita l’indirizzo: ...

Niente piu' attese in coda! Uno scanner IA della lingua fornisce un rapporto sul fisico e consigli sulla salute di medicina tradizionale cinese (MTC) in soli 2 secondi. Accurato e gratuito in molte cliniche comunitarie, contribuisce a integrare la tecnologia intelligente con le cure tradizionali.

