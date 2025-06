Cina | Henan inaugura rotta internazionale cargo Zhengzhou-Lussemburgo

La China Postal Airlines ha inaugurato ufficialmente la rotta internazionale Zhengzhou-Lussemburgo, segnando un passo fondamentale verso il potenziamento del commercio tra Cina e Europa. Questa nuova rotta aprirĂ opportunitĂ di crescita economica, ridurrĂ i tempi di consegna e rafforzerĂ le relazioni commerciali tra le due regioni, portando vantaggi concreti alle imprese e ai consumatori di entrambi i continenti. Un collegamento che promette di rivoluzionare il panorama logistico internazionale.

Un aereo per il trasporto merci della China Postal Airlines, proveniente da Zhengzhou, in Cina, e diretto a Lussemburgo, e' fotografato sulla pista prima del suo volo inaugurale presso il Zhengzhou Xinzheng International Airport a Zhengzhou, nella provincia centrale cinese dello Henan, oggi 23 giugno 2025. La China Postal Airlines oggi ha inaugurato ufficialmente la rotta internazionale Zhengzhou-Lussemburgo per il trasporto di merci, con un programma iniziale settimanale. La frequenza dei voli sara' aumentata in base alla domanda del mercato, rafforzando ulteriormente la "Via della seta aerea" Zhengzhou-Lussemburgo come fiorente corridoio multi-industriale.

