Cina | aziende europee vedono promessa a lungo termine in mercato locale

Le aziende europee guardano con ottimismo al mercato cinese, considerandolo una rilevante opportunità di crescita a lungo termine. Durante un vertice a Qingdao, i dirigenti hanno sottolineato il potenziale enorme di questa economia in espansione. La Cina rappresenta una frontiera strategica e promettente per le imprese internazionali, che vedono in essa un alleato fondamentale per il futuro. Per scoprire di più, guarda il video completo.

"Il mercato cinese e' molto importante per noi. Le opportunita' sono enormi". I dirigenti d'azienda che hanno partecipato a un vertice di multinazionali a Qingdao, in Cina, hanno parlato positivamente delle prospettive a lungo termine del mercato cinese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma629927762992772025-06-23cina-aziende-europee-vedono-promessa-a-lungo-termine-in-mercato-locale Agenzia Xinhua.

