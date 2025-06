Cina-Asia centrale | Xinhua rapporto think tank offre spunti su cooperazione orientati al futuro

La Cina e l’Asia centrale stanno scrivendo un nuovo capitolo di cooperazione strategica, volto a promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere regionale. Secondo un recente rapporto del think tank di Xinhua, questa collaborazione rappresenta un modello promettente per costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità. Un approccio che, se coltivato con visione e impegno, potrebbe aprire nuove strade di progresso globale. Per approfondire, si consiglia di visitare l’indirizzo:...

La cooperazione tra Cina e Asia centrale nella nuova era e' destinata a guidare lo sviluppo regionale, a migliorare il benessere, e a offrire un modello per la costruzione di una comunita' dal futuro condiviso per l'umanita', si legge in un rapporto del think tank di Xinhua pubblicato ieri.

