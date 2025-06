Cimitero e villa comunale nel degrado | l' affondo dell' opposizione | FOTO

Il cimitero e la villa comunale di Casapulla piombano nel degrado, svelando un quadro di abbandono che preoccupa i cittadini. Nonostante le promesse, il rischio per le zone di aggregazione aumenta ogni giorno, tra scarsa illuminazione e spazi pericolosi. L’opposizione non resta in silenzio: Anna e i suoi colleghi denunciano una situazione che necessita di interventi immediati per restituire dignità e sicurezza a questi luoghi fondamentali della comunità .

Cimitero nel degrado, nulla di nuovo all'orizzonte per la villa comunale di via Orsomando nonostante le continue promesse, zone di potenziale aggregazione per i cittadini pericolose e con scarsa illuminazione. E' questo il desolante quadro tracciato dai consiglieri del gruppo 'Per Casapulla' Anna.

