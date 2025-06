Cilento a lutto | addio al professor Rodio amante del territorio e della musica

Cilento in lutto per la scomparsa del professor Giacomino Rodio, figura amata e stimata che ha dedicato la sua vita alla valorizzazione del territorio e alla musica. Persona di grande integrità e passione, il suo passaggio lascia un vuoto profondo nella comunità . Un fiume di messaggi di cordoglio testimonia quanto il suo esempio abbia ispirato generazioni, lasciando un’eredità indelebile nel cuore di tutti. La sua memoria continuerà a vivere attraverso le sue opere e l’amore per il Cilento.

Cilento a lutto: è spirato il professor Giacomino Rodio, persona perbene, musicista, figura di riferimento nel panorama culturale e sociale del territorio. Già presidente della Pro Loco di Ceraso per molti anni, Rodio era apprezzato e stimato da innumerevoli cittadini. Un fiume di messaggi di cordoglio.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sulle piattaforme social, testimonianza dell'affetto e della stima che circondavano il professore