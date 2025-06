cifre segreti e intoppi delle nozze bezos sanchez

prime cifre segrete a svelare i dettagli dell’evento, ma ora le tensioni globali mettono in discussione i piani di un matrimonio da favola. Tra scommesse e incertezza, il wedding di Jeff Bezos con Lauren Sanchez si prepara a essere uno degli eventi più chiacchierati dell’anno, con un tocco di suspense che aggiunge fascino e mistero a una celebrazione già ricca di sorprese.

Comincia in salita la settimana di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos con Lauren Sanchez previsto tra il 26 e il 28 giugno a Venezia. L'incerto scenario internazionale, dopo l'intervento militare americano per neutralizzare le centrali nucleari in Iran, mette perfino in dubbio l'opportunità di confermare celebrazioni extra large per il terzo uomo più ricco del pianeta e così vicino alla Casa Bianca. Inizialmente erano state le manifestazioni del comitato "no space for Bezos" a guadagnarsi i titoli dei giornali e fare il giro del mondo per segnalare un percorso a ostacoli sulla via del sì, costringendo addirittura l'esclusiva quanto riservata società Lanza e Baucina, i wedding planner che hanno in mano l'organizzazione dell'evento, a intervenire con un comunicato per chiarire che «Bezos si è detto onorato fin dall'inizio di poter sostenere Venezia».