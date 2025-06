Cicloamatori irpini alla seconda edizione della manifestazione La 100 & Pasta

Appassionati di due ruote, preparatevi a vivere un'esperienza unica! La seconda edizione della ciclopedalata "La 100 & Pasta" ha riunito circa ottanta cicloamatori provenienti da Irpinia, Napoli, Benevento e Cilento, unendo sport, gusto e convivialità in un percorso non competitivo che ha preso il via alle 7:45. Un evento che celebra la passione per il ciclismo e la tradizione culinaria, lasciando tutti con il desiderio di vivere ancora questa fantastica avventura.

La seconda edizione della ciclopedalata "La 100 & Pasta" è una suggestiva manifestazione ciclistica non competitiva dove hanno partecipato circa ottanta cicloamatori provenienti non solo da l'interland dell'irpinia ma anche dalla provincia di Napoli, Benevento e dal Cilento. Partiti alle 7,45.

Cicloamatori irpini alla seconda edizione della manifestazione "La ? & Pasta" - I cicloamatori irpini si sono dati appuntamento alla seconda edizione della ciclopedalata "La & Pasta", un evento che unisce passione per la bicicletta e amore per la buona cucina.

Cicloamatori irpini alla seconda edizione della manifestazione La ?? & Pasta; Domenica 15 giugno la quindicesima edizione della Granfondo Edita Pucinskaite; Una giornata all'insegna delle due ruote retrò: arrivano le bici de 'La Furiosa'.

