Ciclismo Madiot sulla sicurezza | Vietare radioline misuratori di watt e GPS

Il mondo del ciclismo si trova oggi a un bivio tra innovazione e sicurezza, con le recenti proposte di Marc Madiot che chiedono di vietare radioline, misuratori di watt e GPS. In un contesto in cui l'UCI cerca di rendere le competizioni più sicure, le parole dell'ex ciclista e team manager fanno riflettere su cosa sia davvero prioritario per il futuro dello sport. Ma cosa ne pensano realmente gli appassionati e gli esperti?

Roma, 23 giugno 2025 - Il format ' Crash, peloton sous tension ', un documentario prodotto da L'Équipe, sta scaldando l'atmosfera in vista del Tour de France 2025 e, in generale, in un momento storico in cui l' Uci sta provando a rendere il ciclismo sempre più sicuro, tuttavia non sempre raccogliendo il plauso di addetti ai lavori e appassionati. Dopo Nacer Bouhanni e Romain Bardet tocca a Marc Madiot dire la sua, come sempre senza troppi freni inibitori. Le dichiarazioni di Madiot. "Ci sono stati dei morti, ce ne saranno inevitabilmente altri, e il giorno dopo saremo di nuovo in strada. Quindi penso che dobbiamo cercare di rallentare lo sviluppo del ciclismo: è ovvio, ed è per questo che dobbiamo lottare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Madiot sulla sicurezza: "Vietare radioline, misuratori di watt e GPS"

Cycling, Madiot on safety: "Ban radios, watt meters and GPS" - FDJ, it is urgent to stop the introduction of new technologies: "Today, the riders are remote- Da sport.quotidiano.net

Ciclismo, vietata la posizione di Froome in discesa (super tuck). Le nuove regole sulla sicurezza dell’Uci - Rinviata, purtroppo, la soluzione al problema più grosso, quello della messa in sicurezza dei tracciati. Scrive corriere.it