ciclismo domenica show agnini e luci sono super

Una domenica da ricordare per il ciclismo giovanile empolese, con protagonisti Agnini e Luci che hanno regalato emozioni indimenticabili. Le vittorie di Leonetti e Agnini, accompagnate dal trionfo nel titolo provinciale fiorentino, testimoniano il grande talento e l’impegno delle squadre dell’Unione Ciclistica Empolese e Iperfinish di Fucecchio. Un weekend che conferma la crescita e la passione del movimento giovanile: il futuro dello sport è brillante e promettente.

Due vittorie con gli allievi Leonetti e Agnini: è senza dubbio una domenica trionfale per le squadre giovanili empolesi del ciclismo. Una domenica davvero trionfale quella vissuta nella giornata di ieri per le squadre giovanili dell’ Unione Ciclistica Empolese e della Iperfinish di Fucecchio. Nella gare svolte in Toscana e in Umbria sono arrivate infatti due vittorie con gli Allievi più il titolo provinciale fiorentino nella stessa categoria e diversi piazzamenti. Un’estate iniziata davvero nel migliore dei modi, proprio a sette giorni dalla disputa a Pieve a Fosciana in Garfagnana dei campionati toscani riservate alle categorie Esordienti ed Allievi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net