Ciccio Aiello l' ultimo comunista Intervista

In un’epoca di trasformazioni rapide, Francesco “Ciccio” Aiello, l’ultimo comunista di Sicilia, ci invita a riflettere sulla perdita di profondità e gravitas nella politica odierna. Con una vita dedicata alla rappresentanza e sette mandati da sindaco, Aiello testimonia un passato di ideali autentici, lontano dagli algoritmi. La sua voce, carica di esperienza, ci sfida a riscoprire valori e impegno autentico. La sua storia è un monito e un’ispirazione per il presente.

La sinistra c'è ancora, e anche i poveri. Ma qualcosa si è perso: la profondità, la gravitas, la costruzione lenta della rappresentanza. Francesco "Ciccio" Aiello, 79 anni, l'ultimo comunista di Sicilia, sette volte sindaco di Vittoria, lo dice senza enfasi, ma con il peso di chi quella politica l'ha vissuta quando non passava per un algoritmo. Eletto sindaco per la settima volta nel 2021 con il 56% delle preferenze. Ex Pci, ex Pd, oggi civico per scelta e per difesa, è stato consigliere comunale a 24 anni, sindaco a 32, parlamentare regionale per quattordici anni, due volte assessore regionale all'Agricoltura (nei due governi guidati da Giuseppe Campione).