Cibo musica e divertimento | a San Cipriano Picentino torna la Festa del Fusillo

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra sapori autentici, melodie coinvolgenti e momenti di pura allegria: a San Cipriano Picentino torna la Festa del Fusillo, l’appuntamento imperdibile che celebra la tradizione gastronomica e culturale del territorio. Dal 26 al 29 giugno, lasciati conquistare dalla magia della pasta fatta a mano, musica dal vivo e tanto divertimento. Non mancare, perché questa festa è un vero e proprio abbraccio tra gusto, musica e convivialità!

Tutto pronto a San Cipriano Picentino per uno degli appuntamenti gastronomici più amati della provincia di Salerno. Dal 26 al 29 giugno, a partire dalle ore 18:00, si terrà la Festa del Fusillo Picentino, manifestazione dedicata al celebre fusillo, pasta fatta a mano simbolo della tradizione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Cibo, musica e divertimento: a San Cipriano Picentino torna la Festa del Fusillo

