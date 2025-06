Ciak Ferrara città da film | viaggio nei set che hanno fatto la storia

film indimenticabili, contribuendo a scrivere una pagina vibrante di cinema italiano e internazionale. Ferrara non è solo un gioiello d’arte e storia, ma anche un vero e proprio palcoscenico vivente che continua ad affascinare cineasti e appassionati. Scopriamo insieme i set più iconici e i dietro le quinte di questa città da sogno, dove il passato e il presente si mescolano in un'armonia cinematografica senza tempo.

