ciak da rompicollo poi le riprese di tittia

Il primo ciak del documentario che andrà sul canale dedicato Rai, che mette al centro la vita dei fantini dietro le quinte, è stato dato ieri nella casa di Rosanna Bonelli, per tutti Rompicollo. Un concentrato di racconti e ricordi che restituiscono l’atmosfera del Palio. E di una vita dove i cavalli sono sempre stati al centro. Ha affascinato il regista Maurizio Sciarra (nella foto al Ceppo) che poi ha puntato dritto sulla scuderia di Tittia che è stato ripreso mentre caricava i cavalli per la previsita. E poi quando sono arrivati al Ceppo. Il regista ha parlato anche con il veterinario comunale Carlo Alberto Minniti che gli ha spiegato come avvengono le visite. 🔗 Leggi su Lanazione.it