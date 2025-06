Ci sono persone sotto le macerie Ucraina missile russo colpisce una scuola Bilancio terribile

In un contesto di crescente tensione, la città di Bilhorod-Dnistrovskyi si trova ad affrontare una drammatica tragedia: un missile russo ha colpito una scuola, lasciando dietro di sé un bilancio terribile di due vittime e numerosi feriti. La comunità si stringe nel dolore, mentre si teme che ci siano persone intrappolate sotto le macerie, rendendo urgente l'intervento di soccorso. La fragilità della pace si fa sentire pesantemente in questa crisi umanitaria.

In seguito a un brutale attacco missilistico russo sulla città di Bilhorod-Dnistrovskyi, nella regione di Odessa, la comunità si trova a fronteggiare l’ennesima tragedia. Il bilancio attuale parla di due vittime e oltre una decina di feriti, con la fondata preoccupazione che altre persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie. L’attacco, come denunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, ha colpito direttamente una scuola, utilizzando, secondo le prime informazioni, un missile balistico. Le parole di Zelensky. Il presidente Zelensky ha sottolineato la natura deliberata di quest’azione, affermando che “nessuno di questi attacchi russi è accidentale: l’esercito russo sa esattamente dove sta prendendo di mira. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ci sono persone sotto le macerie”. Ucraina, missile russo colpisce una scuola. Bilancio terribile

